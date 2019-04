’Dwang drukt mensen de verdediging in’

Wel of niet vaccineren? Dat is geen discussie. Het is een aanvaring tussen een wetenschappelijke en een emotioneel-mythische wereldvisie, waarbij het niet gaat om preventie van onschuldige en kwaadaardige ziekten, want infectieziekten kennen geen onschuld bij de kwetsbaarste kinderen. Maatschappelijk gezien zijn de voordelen veel groter dan de nadelen.