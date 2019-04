’Niet ingeënt? Dan ook niet naar school!’

Er is onder de meeste lezers maar weinig begrip voor mensen die besluiten om – om welke reden dan ook – hun kind niet te laten vaccineren. Krantenbak zegt: „Vaccinatie hoort bij ziektepreventie. Als je het belang van vaccinatie niet snapt, of als de ernst van een ziekte-epidemie niet goed bekend is, dus als er geen draagvlak is onder de bevolking, heeft verplichten geen zin.”

Maar, wie zijn kind niet laat inenten, moet daarvan wel zelf de consequenties nemen, zegt Hoogland70257: „Je zou je baby die nog niet geënt kan worden maar verliezen omdat een ander zijn/haar kind niet vaccineert. Zonder enting niet naar de kinderopvang, daar moeten kleintjes veilig zijn. Als ik mijn huisdieren tijdelijk onderbreng, kom ik zonder entingsboekje niet eens binnen. En terecht. Waarom worden kinderen niet op die manier beschermd?”

"Kinderen hebben geen keuze en die zijn slachtoffer van de idioterie van hun ouders"

En dus zijn er mensen voor verplichte inenting. Besemer5 zegt daarover: „Ik ben geen voorstander van dwang of verplichting, maar aangezien dit een gezondheidskwestie betreft en weigeraars ook een gevaar vormen voor anderen die hier duidelijk niet voor kiezen - ik vergelijk het maar met rokers en meerokers - ben ik voor verplicht inenten.”

En de integriteit van het lichaam dan? Rudolf65 vindt daarvan: „Kinderen hebben geen keuze en die zijn slachtoffer van de idioterie van hun ouders. Daar moeten die kinderen tegen beschermd worden en daarom dient vaccineren verplicht te worden, ook om besmetting van anderen te voorkomen. Dus niet alleen ter bescherming van de kinderen, maar ook van hun omgeving.”

"Er zullen altijd mensen zijn die niet goed kunnen omgaan met de informatie die je op het internet kan verkrijgen"

En helder standpunt, maar het gaat de meesten van u wel te ver. Adrieb741 zegt: „Verplichten is net zoiets als het automatisch donor zijn. De staat is baas over jouw lichaam. Dat vind ik erg fout. Maar je moet dan wel zelf de consequenties aanvaarden.”

En toch, in de landen waar die verplichting wel geldt, is de vaccinatiegraad weer naar de noodzakelijke 95% gestegen, zegt Armando: „Ondanks deze noodzakelijke verplichting waren er verder geen problemen, dus lijkt mij dat een vaccinatieplicht in Nederland dan ook de beste keuze.”

De twijfel bij de vaccinatie-critici gaat vooral over de samenstelling van de vaccins. Armando nog een keer: „Er zullen altijd mensen zijn die niet goed kunnen omgaan met de informatie die je op het internet kan verkrijgen. Geen onderscheid kunnen maken tussen betrouwbare en verkeerde info. Eenmaal overtuigd van de verkeerde info zijn ze nog maar moeilijk over te halen en denken ze ten onrechte dat dit de beste keus is voor hun kind, terwijl in werkelijkheid niet alleen hun eigen kind gevaar loopt, maar ook de kinderen van een ander.”

Voorlichten is dus het devies, zegt Helen12: „Het lijkt me ten eerste heel verstandig als het RIVM open kaart speelt en de juiste voorlichting geeft, over wat er in die vaccinaties zit aan metalen. Want dat is juist de angst van veel ouders.„ Echter, volgens Johan van der Man doet het RIVM dat al: „Het RIVM speelt open kaart. Je kan op sites vinden wat erin zit. Het probleem is dat mensen dingen erbij verzinnen zoals kwik. (..) Het probleem is dus dat mensen zichzelf graag angst laten aanpraten en daarin kinderen meeslepen.”

En dus de kinderen van de ander. Daarom zegt Marloeswieringh854: „Wat mij betreft verplichten! En anders kinderen die niet geënt zijn, weigeren op kinderdagverblijven en scholen.” Of financiële sancties toepassen, besluit Erik158: „Geen vaccinatie, dan geen kinderbijslag. Voer controle op basis van BSN. Zo blijft inenten vrijwillig.”