Eerst was er het breekbare vaasje uit de VVD-campagne. Nu is er de olifant, die in de persoon van fractievoorzitter Klaas Dijkhoff door de liberale porseleinkast walst. De btw-verhoging was ongelukkig, de geplande afschaffing van de dividendbelasting een fout, de klimaatafspraken gaan te ver en het compromis is onterecht heilig verklaard.