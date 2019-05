Tip voor Nieuwsuur: huur de volgende keer acteur George van Houts in als expert. Hij is ervan overtuigd dat de VS 9/11 zélf op zijn geweten heeft. Voor dat programma moet hij daarom de ideale deskundige zijn wanneer de paasterreur op Sri Lanka nogmaals moet worden geduid, oftewel: wanneer wederom een poging moet worden ondernomen om de rol van moslims bij dit soort wandaden te downplayen, een dagelijks ritueel in NPO-kringen.