’Sensor tegen smartphone achter stuur’

Terwijl dat het ministerie van Infrastructuur het aantal doden naar nul wil terugbrengen, moeten we nu weer lezen dat het aantal doden in Nederland in 2018 met 11 procent naar 678 gestegen is.

Dit aantal stelt niets voor, als men bedenkt dat in Europa elk jaar weer rond de 25.000 doden en 800.000 (zwaar)gewonden vallen. De oorzaken zijn, buiten onachtzaamheid, voor een deel te verklaren door het gebruik van smartphones in de auto en op de fiets en scooters enz.

Nu wil men dat met een torenhoge boete tegengaan, terwijl dat waarschijnlijk geen zoden aan de dijk zal zetten als er tegelijkertijd niet ook veel strenger gecontroleerd wordt.

De enige optie is het inbouwen van een begrenzer of sensor die het gebruik van een smartphone bij een snelheid boven bijvoorbeeld 10 km/uur tegengaat. Jammer voor diegenen die in de trein of bus willen bellen. Even wachten totdat deze stil staat.

In het kader van het klimaat worden miljarden over de schutting gegooid om het elektrisch vervoer te stimuleren. Beter zou men dat geld aan het verbeteren van de veiligheid op de weg kunnen besteden.

Alleen al in Nederland lopen de kosten door ongelukken in de miljarden. Daar mogen toch wel wat investeringen tegenover staan om het aantal ongevallen te verminderen. Dit zou nou eens echt een Europees project moeten zijn.

Ger Lemmens