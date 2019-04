’Stop houtkap voor biomassa’

In Nederland is de afgelopen vijf jaar al meer dan 5400 hectare aan bomen gekapt. En dat onder andere ten behoeve van het verkrijgen van biomassa voor de energiecentrales.

’Biomassa’ is een mooi woord voor ’hout’. De uitstoot van biomassacentrales wordt niet meegenomen in de CO2-rapporten. Ik begrijp het dan ook niet dat de gewone burger straks zijn open haard of houtkachel niet meer mag stoken.

De opengevallen plekken in de natuur moeten veranderen in heidevelden en zandverstuivingen want vroeger, zo zegt Staatsbosbeheer, waren er niet lang zo veel bossen in Nederland als nu. Vroeger was er ook geen Staatsbosbeheer...

W. Praal, Capelle a/d IJssel