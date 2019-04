’Ajax níet bevoordeeld’

Ik heb de laatste dagen in de media veel gelezen en gehoord over het verplaatsen van de voorlaatste speelronde van de eredivisie en de reden daarvan.

De verplaatsing zou plaatsvinden om Ajax meer rust te geven in aanloop naar de halve finale van de Champions League op 30 april tegen Tottenham Hotspur. Dat is niet juist.

Het zijn de UEFA-reglementen die Ajax verbieden om op 28 april in actie te komen tegen De Graafschap. Omdat de wedstrijd op last van de gemeente Doetinchem ook niet gespeeld mag worden op 26 of 27 april moet in ieder geval deze wedstrijd worden gespeeld na de 34e speelronde. Aangezien de KNVB heeft beslist dat alle clubs de laatste twee speelrondes gelijktijdig moeten spelen is het hele programma verplaatst naar 15 mei.

Het probleem is veroorzaakt doordat de KNVB bij het vaststellen van het speelprogramma voor de competitie geen rekening heeft gehouden met het succes van Ajax.

Het meest kwalijk is misschien wel dat analisten die hun mening op tv mogen geven niet op de hoogte zijn van de regels. Kenneth Pérez maakte het helemaal bont. Hij zei zonder blikken of blozen dat de KNVB er niet voor één club maar voor alle clubs is.

Inhoudelijk is dat natuurlijk juist, maar de context waarin en de toon waarop hij dat zei was stuitend.

Hij insinueerde onomwonden dat Ajax een voorkeursbehandeling van de KNVB krijgt. Het minste wat kijkers mogen verwachten van presentatoren, commentatoren en analisten is dat ze kennis van zaken hebben en niet onwetend zijn.

Er zijn daarnaast ook mensen die van mening zijn dat Ajax geld moet geven aan andere clubs. Het moet niet gekker worden. Op grond waarvan? Omdat Ajax uitstekend presteert?

René Kardurk, Landgraaf