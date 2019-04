Brief 3 ’VVD is voortdurend de koers kwijt’

De VVD doet niet anders dan de koers verleggen. Ze zeggen het één, en een paar weken later is die koers alweer anders of totaal het tegenovergestelde van eerder beleid.

Ik snap niet dat de leden, de VVD-kiezers, de coalitiepartijen en de oppositie nog steeds geloven wat de partijtop van de VVD zegt. Ik vind het een onbetrouwbare partij geworden (tot en met 2012 altijd VVD gestemd) en zou er niet meer intrappen als ik hen was!

En oh ja, een ander nota bene verwijten dat ze populistische uitspraken doen? Zij doen niet anders...

I. De Jong

