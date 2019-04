Brief 2 ’Geen frisse wind, maar windei’

Hij toont hiermee dat hij goed in de voetsporen van zijn grote voorganger Mark Rutte treedt. Met zijn hele en halve waarheden, vage uitspraken, zoeken naar oplossingen, lijkt het precies alsof Mark Rutte zelf aan het woord is.

Nee, Dijkhoffs uitspraken geven de kiezer nou niet het gevoel dat er een frisse wind door dit land gaat waaien als hij straks aan het roer komt.

Maar voor hem is er wel de opsteker dat Mark Rutte zich „helemaal kan vinden in zijn uitspraken en deze ondersteund.” Ook al betekent dat voor ons kiezers waarschijnlijk ’daar hebben we weer een VVD windei’.

H. Robèrt, Rhenen

