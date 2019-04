’VVD laat achterban links liggen’

Allemaal zaken die voor de grootste partij van het land pas duidelijk worden als het eigenlijk te laat is. Het is voor eens en voor altijd duidelijk dat er vanuit deze partij dus geen contact wordt gehouden met de achterban danwel eventuele nieuwe kiezers, hetgeen natuurlijk onvergeeflijk is.

Sinds hele lange tijd is er onvrede in het land omtrent verschillende zaken en dat dit niet wordt opgepikt door de VVD is een grote misser lijkt mij.

Wanneer je te laat het roer omgooit loopt het schip aan de grond. De gezagvoerder dient ten alle tijden scherp te zijn tijdens de vaart.

Peter Borst, Beverwijk