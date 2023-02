Premium Het beste van De Telegraaf

Onbestaanbaar dat generatie die welvaartsstaat heeft opgebouwd nu in de kou staat

Door Hoofdredactie

We worden steeds ouder en senioren blijven ook steeds langer zelfstandig wonen. Daarmee is ook de zorg voor ouderen de afgelopen jaren verschoven van bejaarden- en verzorgingshuizen naar zorg op maat aan huis. Al dan niet aangevuld met mantelzorg. Met de vergrijzing van onze bevolking en de alsmaar stijgende zorgkosten is die verschuiving in zorg een logische ontwikkeling.