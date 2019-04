’Machteloos tegen roekeloze fietsers...’

Als trucker zit ik regelmatig in deze stad en voel me soms compleet machteloos. Zowel fietsers als scooterrijders trekken zich niets aan van de verkeersregels. Neem je de bocht, schieten ze er nog even lekker tussendoor en zeg je er wat van, krijg je een grote waffel toe. Rood licht wordt massaal genegeerd en ga zo maar door.

Gaat het dan mis door hun verkeersgedrag dan hebben wij het als truckers weer gedaan. De politie kijkt ernaar, maar handhaven ho maar...

De hele Amsterdamse mentaliteit wat de verkeersveiligheid betreft, is te triest voor woorden!

J. de Vries, Ter Aar