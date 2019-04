’Vrije keuze vrije dagen voordeliger’

Wat mij betreft vormen juist die traditionele feestdagen een probleem. Nederland kent er officieel elf, waarvan negen meestal niet in het weekend vallen. Zes vallen in de lente en dat is net de tijd dat bedrijven orders binnenslepen en de productie op volle toeren draait.

Mijn voorstel is om werknemers op voorhand de keuze te laten maken hoe ze die vrije dagen willen inplannen. Als iemand vanwege schoolvakanties of christelijk gezindte de bestaande vrije dagen wil aanhouden prima, maar het moet ook mogelijk zijn om vrij te krijgen voor bijvoorbeeld het Suikerfeest of om een 1 mei-demonstratie bij te wonen.

Persoonlijk boeit iemands religie of overtuiging mij niet. Maar door de werknemer meer keuzevrijheid te geven, zorgen we voor een betere spreiding van vrije dagen met positief effect op de productiviteit. En wat is er nu Nederlandser dan af en toe de koopman in plaats van de dominee aan het woord te laten?

Julius Kousbroek

Ondernemer en oprichter van WePayPeople