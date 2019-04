’Motorrijders doof voor lawaaioverlast’

Afgelopen zaterdag in de uitzending van het tv-programma Kassa werd aandacht geschonken aan motorrijders die gehoorstoringen hebben gekregen door het lawaai wat zij ondergaan door de wind in hun helm.

Advies: oordoppen in en minder hard rijden.

En ik maar denken aan alle mensen die graag buiten willen zijn in hun oh zo rustige omgeving die elk weekend met enorme herrie te maken krijgen. Je wordt gewoon naar binnen gejaagd en dit dank zij die scheurende motorrijders op hun jankende en knetterende motoren. Vaak in groepen van soms wel dertig tot veertig motorrijders. De glazen rinkelen op de tafel.

Maar motorrijders zijn al doof, begrijp ik nu, die horen dat kabaal niet meer dus zal het ze een zorg zijn. Misschien kan Kassa meer aandacht geven aan de lawaaioverlast die motoren produceren dan aan oordopjes voor die arme motorrijders.

H.M. van Noortwijk, Westerveld