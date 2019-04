’Zet streep door belastingdeal Shell’

De omstreden deal met de Belastingdienst die Shell de afgelopen jaren telkens honderden miljoenen heeft opgeleverd, is niet meer van deze tijd.

Ziekenhuizen worden gesloten, bejaarden- en verzorgingshuizen zijn dicht, AOW'ers zijn op een gigantische manier bij de neus genomen met hun pensioenen, terwijl multinationals als Shell tussen 2005 en 2017 zo’n 7 miljard aan dividendbelasting niet af hoefden te dragen.

Dat bedrag (wat niet te controleren is, misschien wel vele malen meer) is volgens berekeningen van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (Somo) een ’geschat’ bedrag omdat de afspraken immers geheim zijn.

Geheim? Wat is dat voor onzin. Iedereen en alles is bekend en na te vragen, maar zulke ingrijpende belastingafspraken zijn in dit land geheim!

En dan wil Shell ons ook nog eens 1 cent per liter meer laten betalen. Om een bos dat al bestaat, te laten bestaan. Denken ze nu echt bij de Shell dat wij van lotje getikt zijn? Als ze het zo goed op hebben met het milieu dan gebruiken ze die 7 miljard maar...

Mieke de Vries, Amsterdam