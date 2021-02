’Grootste partijen moeten samenwerken’

Het vreemde eraan is dat zij een partij als PVV verwijten dat zij groepen mensen wegzet, maar wat als nu twee miljoen kiezers weggezet worden die het anders willen? Is hier niet het gezegde van toepassing dat ’de pot verwijt de ketel’? Het is natuurlijk zeer ondemocratisch. Misschien moet het in de wet vastgelegd worden dat uitsluiten niet is toegestaan en dat de drie grootse partijen verplicht zijn om samen te werken, dit omdat dit de keus is van de Nederlandse stemmer die op deze partijen hun voorkeur hebben gegeven. De miskleunen van de VVD zijn vele malen groter dan van de PVV, dus het is onbegrijpelijk dat deze partij nog zo veel stemmen krijgt.

J. Kool, Leidschendam