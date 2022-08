’Ontgroening hoort bij corps’

Binnenland

Gouden-tipgever krijgt 250.000 euro voor vindplaats 7-jarige Jaïr

De Peter R. de Vries Foundation looft een beloning uit voor degene die de gouden tip geeft over de vindplaats van de in 1995 verdwenen 7-jarige Jaïr Soares. Op 4 augustus dat jaar verdween de jongen tijdens een bezoek aan het strand van Monster. Nog altijd is onduidelijk wat er met hem is gebeurd. D...