’Geef onze bossen terug’

Onze bossen zijn er tegenwoordig alleen nog maar voor biocentrale's en beleggingen. Ik zie steeds meer kale plekken in het bos, een uitdunning is het niet meer, om andere bomen meer licht te geven. En door het vele kappen wordt het leveren van de broodnodige zuurstof wat bomen doen, teniet gedaan.

De kolencentrales moeten ook dicht terwijl er in Polen nog genoeg zijn. Maar we kunnen altijd de grote, groene weilanden nog gebruiken voor zonnepanelen, dan zetten we de koeien naast de kolencentrales in Polen. Snapt u het nog, ik niet.

Bert Zweerink, Soesterberg