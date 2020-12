’Waarom is vaccinatiebeleid gewijzigd?’

Eerst alle zorgmedewerkers in de zorginstellingen en vervolgens de bewoners. Om de laatste groep gaat het mij. Hoe minder mobiel en zelfredzaam je bent, hoe eerder je aan de beurt komt voor een vaccinatie. Hoe vreemd is dit? Als je de deur uit moet voor je boodschappen, mantelzorg, je werk en je boven een bepaalde leeftijd bent, je tot een risicogroep behoort, dan mag je achter in de rij aansluiten en wachten tot Sint Juttemis. Snappen de OMT-leden het wel en Hugo de Jong? Dan duurt het wel erg lang voor je aan de beurt bent, zeker nu de helft minder aan vaccins van Pfizer in Nederland komen. Dus nog langer met alle zwaarvallende beperkingen opgezadeld blijven zitten. Hoe moet ik met alle coronarisico’s de mantelzorg veilig aan mijn thuiswonende hoogbejaarde moeder verlenen? Bovendien gaat zij ook nog af en toe voor een boodschapje de deur uit. Hoe lang gaat deze ellende nog duren?

Irma van Adrichem, ’s-Gravenzande