’Eendjes voeren verleden tijd’

Daarmee dreigt eendjes voeren, uitgebreid douchen, vlees eten en wat nog meer de boosdoeners te zijn van de klimaatverandering, verleden tijd te worden. Wat kosten al die onzinnige onderzoeken wel niet?!

Het uitbaggeren van vijvers was vroeger een veel voorkomende bezigheid die nu dus wegbezuinigd is en de troep te lang de tijd krijgt om voor gevaarlijke stoffen in het milieu te zorgen.

Mevr. Brugman, Lelystad

