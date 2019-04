’Met een Eredivisieman kan het ook misgaan’

Als ING niet genoeg betaalt verdwijnen talenten als Hamers namelijk naar het buitenland en wordt het moeilijker om goede mensen aan te trekken, aldus van der Veer. De CEO van ING is er echter uitstekend in geslaagd om zijn veronderstelde talenten in 2018 goed verborgen te houden.

Zo was er de megaschikking van 775 miljoen met het OM vanwege een ernstige witwasaffaire die door de aandeelhouders zo hoog werd opgenomen dat er zelfs geen decharge werd verleend aan zowel de bestuurders als commissarissen van ING. Een hoogst ongebruikelijke stap die de ING-top blijkbaar niet zag aankomen.

Tijd voor bezinning lijkt op z’n plaats, want ook met een Eredivisieman als Ralph Hamers, kunnen er blijkbaar zaken misgaan.

Jan Pronk, Beverwijk