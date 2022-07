’Noodwet nodig tegen stroperige regelgeving’

Ons kabinet roept van alles over het oplossen van de wooncrisis door te voorzien in de bouw van een miljoen woningen in de komende tien jaar. Dat gaat gewoon niet lukken omdat wij in Nederland verstrikt zijn geraakt in onze bouw- en milieuregelgeving. Wij hebben precies vastgelegd wat er qua bouwen wel en niet kan. Om daar - gegeven de wooncrisis - van af te wijken moeten stroperige, lange procedures worden doorlopen. Daar hebben veel gemeenten gewoonweg de capaciteit en kunde niet voor. Ook de gewenste sanering van boerenbedrijven loopt om die reden spaak. Het kabinet wil sanering van agrarische bedrijven, maar biedt geen perspectief voor boeren. Onze dochter heeft drie jaar moeten vechten voor een nieuwe, toegesneden bestemming voor haar voormalige agrarische bedrijf! In de tussenliggende tijd kon en mocht er niets. Dat is geen perspectief voor alle boeren die nu geconfronteerd worden met saneringsplannen.De enige mogelijkheid om te voorzien in de diverse crisissituaties die nu op diverse beleidsterreinen spelen is de snelle invoering van een algemene noodwet die (tijdelijk) blokkerende regelgeving opheft. Dit, ook omdat de nieuwe Omgevingswet voor de zoveelste keer is uitgesteld en waarschijnlijk ook niet per 1 januari 2023 ingevoerd gaat worden.

Rob Dommerholt, Lemmer