’Waar een wil is, is een weg’

Nederland was - mede door het record aantal zonuren - een maatje te klein door een invasie aan toeristen en enorme aantallen dagjesmensen die er in eigen land op uittrokken. Maar liefst één miljoen buitenlanders bezochten ons land.

Er werden oproepen gedaan om weg te blijven van zwembaden, strand en de Keukenhof. Toegangswegen raakten verstopt. Dat mag er natuurlijk niet toe leiden dat we toeristen moeten gaan weigeren of ontmoedigen. De economie is mede afhankelijk van het toerisme.

Maar het is wel een wake-up call voor het drastisch aanpakken van de infrastructuur. En dat geldt zeker voor onze snelwegen. Vol is vol wordt vaak gezegd en dit weekeinde leek het daar inderdaad wel op.

Maar dat gezegde gaat natuurlijk niet op. Voor niets en niemand. Met passen en meten komen we er altijd wel uit. Als de wil er maar is!

Jan Muijs, Tilburg