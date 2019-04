’Help, houd neuromodulatie in het basispakket!’

Veel patiënten met een neuromodulatie hebben, na jaren met zenuwpijn te hebben gelopen, weer een redelijk goed en sociaal leven. Ik had een leuk sociaal leven, werkte 4 dagen van 9 uur, deed leuke uitstapjes met mijn man en dochters etc. En toen was het over.

Veel zenuwpijn en na een jaar met twee herniaoperatie's bleef ik erge zenuwpijn houden in mijn linkerbeen. Niet kunnen slapen van de pijn. Kon ook niet meer werken en heel voorzichtig heb ik dit opgebouwd naar 11 uur per week. Langer ging niet. Verjaardagen kon ik niet meer vieren, geen uitstapjes meer etc. Ik had bijna geen sociaal leven meer.

Door de erg pijn had ik er geen energie meer voor. Ook was ik suf door de vele, zware medicijnen. Bij de pijnpolie onderging ik vele pijnbestrijdingen, niets hielp. Na diverse pijnstillers te hebben geprobeerd die niet hielpen, slik ik nu al een hele tijd de vaak beschreven Oxycodon.

Er was nog een hoop, de neuromodulatie, na een lang traject werd de neuromodulatie geplaatst en vrijwel meteen had ik veel minder pijn en sliep ik eindelijk weer de nachten door. Pijnvrij kom ik niet, maar ik kan weer redelijk leven. En heb weer een redelijk sociaal leven. Nu kan ik de medicatie gaan afbouwen.

En zoals het bij mij is gegaan, zo is het over het algemeen ook gegaan bij de patiënten met een neuromodulatie. Maat nu willen ze neuromodulatie uit het basispakket halen. Voor veel mensen is dit heel erg, wij kunnen het niet zelf betalen. En waarom? Je krijgt de neuromodulatie niet zomaar, daarvoor moet je een lang traject ondergaan.

Als het uit het basispakket gaat, zal ik weer terugvallen op de erge zenuwpijn en dure medicatie moeten gaan slikken. Geen sociaal leven meer hebben en niet of weinig kunnen werken.

Wilt u zo vriendelijk zijn om ons te helpen en de petitie te tekenen om de neuromodulatie in het basispakket te houden? https://petities.nl/petitions/neuromodulatie-bij-chronische-pijn-in-het-basispakket-houden?locale=nl

Dank u wel.

Sonja Koning, Beverwijk

