’Autoforens langssnelweg op trein’

Nederland is een scheef vervoersland, m.a.w. ’s morgens is er een grote trek naar de Randstad en ’s avonds omgekeerd. We zien dat dagelijks terug in de filemeldingen. De oorzaak daarvan is dat in de periferie het ov tekortschiet. Begrijpelijk, omdat de kostendekkingsgraad vaak maar rond de 30% is. De auto blijft daardoor een belangrijk vervoermiddel

Je moet echter eens proberen met de auto van huis te gaan en een geschikte plek te vinden om op de trein te stappen. De bestaande, maar ook de nieuwe stations zijn bijna allemaal voorzien op plekken waarbij de fiets een goed alternatief is voor de auto. Er blijven echter hele grote lege gebieden.

Lange-afstandstransferia op plekken waar snelweg en spoorlijn bij elkaar komen bieden uitkomst voor de forens. Te denken valt aan Barneveld (A1), Harderwijk (A28), Zaltbommel (A2), Uitgeest (A9) en Lage Zwaluwe (A16). Let er wel op dat de verwende automobilist niet al te ver hoeft te lopen. Het niet goed situeren en/of inrichten is dodelijk voor de acceptatie en dus het gebruik ervan.

Peter Steenmeijer,

Apeldoorn