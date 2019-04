’Amsterdam kleinzielig’

De gemeente Amsterdam heeft viswinkel The Seafood Shop uit de Leidsestraat weggepest (Tel. 24/4). Het wordt de eerste viswinkel van Nederland die de zaak moet stoppen omdat er broodjes haring en kibbeling worden verkocht voor directe consumptie.

Het stadsbestuur, dat dit bedacht heeft, heeft een enorme boterberg op het hoofd.

Eerst toestaan dat zich overal in de binnenstad fastfood-, kaas- en Nutellawinkels vestigen en nu het er te veel zijn geworden de botte bijl hanteren. Ondernemers pesten is het nieuwe beleid. Waar Amsterdam klein in is.

O. Göbel