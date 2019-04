’Uitbreiding stations roept vragen op’

Ik meen me herinneren dat er jaren geleden treinen werden besteld die nog steeds niet aan de verwachtingen hebben kunnen voldoen. Erger nog, er rijdt geen enkele nieuw aangeschafte trein, uitzondering daarop is de sprinter die nu in Zuid-Holland dienst doet.

Over de kosten die ProRail in gedachten heeft, ruim 30 miljoen euro per station, heb ik wel vragen. Hoe komt een niet-winstgevend bedrijf aan enkele miljarden om deze stations te bouwen? Er wordt gerekend op het Rijk en de provincie, maar die zullen mijns inziens ook wel hun bedenkingen hebben.

Ruim 40% meer reizigers verwacht ProRail de komende jaren in de trein te krijgen. Ik weet niet waar men deze cijfers vandaan haalt, maar aan de werkende mens zullen zij zeker geen 40% verhoging zien. Treinstoringen, vertragingen etc. maken het er allemaal niet makkelijker op om de trein te pakken.

Ik hoop echter dat ProRail heel goed haar werk gaat doen en inderdaad het reizen per spoor interessanter en aangenamer gaat maken. Veel succes met al uw goede voornemens.

Ronald Kranenburg, Lisse