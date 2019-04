Uitslag Stelling: Compensatie op zijn plaats

Minister Wiebes maakte gisteren bekend dat er een ’postcoderegeling’ komt voor het aardbevingsgebied in Groningen. In plaats van eindeloos getouwtrek met de NAM als een woning wordt verkocht, komt er straks een meer algemene tegemoetkoming. Groningers krijgen nu, afhankelijk van hun postcode, geld uitgekeerd om de waardedaling van hun huis mee op te vangen. Deze som geld staat los van de vergoeding voor herstel van schade door verzakkingen en scheuren.

„Een goede zaak”, vindt een deelnemer. Maar er klinkt meteen ook een waarschuwing. „Dit is de zoveelste belofte van de NAM en de overheid. Het zal in de praktijk weer wel nét ietsje anders zijn, zodat velen buiten de boot vallen. Eerst zien, dan geloven.” En: „Let op de kleine lettertjes! Dit kabinet inmiddels kennende, zal er wel weer een kat in de zak bij zitten.”

Het lijkt erop alsof overheid en NAM het verbruid hebben bij de Groningers. Maar liefst 77% denkt dat de voor iedereen acceptabele oplossing uiteindelijk uitblijft. „Ik heb er geen vertrouwen meer in. Ze kunnen het mooi vertellen, maar daden ho maar...’ Groningers voelen zich sowieso miskend: „Ik denk dat er wél snel veel geld zou zijn als het gasgebied niet in het hoge noorden, maar in de Randstad had gelegen. Groningen ligt gewoon te ver van Den Haag.” Nog iemand: „Je zal maar in een boerderij of woning moeten leven die alle dagen zomaar kan verzakken of instorten. Altijd die dreiging boven het hoofd. Ik heb echt te doen met die mensen.”

De nieuwe regeling geldt per postcode. Zo kan in aardbevingsgemeente Loppersum de compensatie oplopen tot ruim 12 procent van de WOZ-waarde. Inwoners van gemeenten waar bevingen tot dusver uitbleven, krijgen beduidend minder. „Een schijntje als je het mij vraagt”, schrijft een respondent. „In 2030 wordt de gaswinning stilgelegd. Wie verzekert mij dat de boel niet alsnog in elkaar dondert.” En: „Geld of niet, je woongenot is naar de bliksem. Dat kan niet worden goedgemaakt met een paar duizend euro op je rekening erbij.”

Iets meer dan de helft van de respondenten (53%) vindt de regeling zelfs aan de karige kant. „Uiterst zuinig dit”, schrijft een deelnemer. „Juist hier is maatwerk meer van pas. De ene straat wel, de andere niet. Het lijkt wel een loterij, maar het ís geen gok, het is je toekomst, die je zelf hebt opgebouwd.”

„Groningen moet niet zeuren”, klinkt het echter ook. „De huizenprijzen waren altijd al lager. Er is geen werk en er zijn alleen maar ouderen. Veel huizen waren al slecht en scheef. Men zal het nooit genoeg vinden als men eenmaal geld heeft geroken...”

Wat opvalt in de reacties is dat vooral minister Wiebes het moet ontgelden. „Hij wiebelt alle kanten op, behalve de goede. Allemaal opnieuw denk- en papierwerk en maar rekken. Je schaamt je rot dat Groningen zo aan zijn lot wordt overgelaten. Nadat de gasbel is ’leeggevreten’ zitten wij hier in het westen uit te buiken.”

Een enkeling doet de oproep om de nieuwe ’goedmaker’ niet klakkeloos te slikken: „Groningers accepteer dit niet! Houd de poot stijf en kop d’r veur!”