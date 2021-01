’Vrijheid van meningsuiting groot goed’

Zoals bekend is geworden heeft de Chinese multimiljardair en zakenman Jack Ma (van de website Alibaba) zich de laatste tijd niet meer vertoond, schrijft Peter Borst.

Het gerucht gaat dat hij uit de gratie is gevallen bij de president Xi van China. Nu gebeurt het met enige regelmaat dat een ingezetene die ook maar iets verkeerds zegt over het bestuur voor hele lange tijd wordt opgesloten of erger. Als gevolg hiervan kunnen wij dus zeggen in een paradijs te wonen, zeker wanneer je ziet en hoort hoe in conferences en sketches ons koningshuis op de hak wordt genomen. Dat mogen we ons best wel realiseren.

Peter Borst, Beverwijk