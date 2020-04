’Bel nodig op racefiets’

Op zich geen probleem, mooi, lichaamsbeweging is nooit verkeerd, maar ik vraag me wel af of het nu wel of niet verplicht is om een bel te hebben op zo’n best snel, vrijwel geluidsloos vervoersmiddel. Ik ga ook graag met mijn hondje wandelen, aangelijnd uiteraard, en het is reeds meerdere malen gebeurd dat we ons allebei doodschrokken, op het moment dat er ineens zo’n snelheidsgeval ons rakelings passeerde. Een simpel belletje zou ons allebei die schrik bespaard hebben.

Hendrie Overlangel