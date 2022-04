’Wolf hoort hier niet’

Een doodgebeten schaap of wild zwijn betekent echt niet méér voor een gezonde natuur dan een van ouderdom gestorven dier. En ook in de winter is slachtafval overal verkrijgbaar voor het voeden van aaseters en andere beestjes.

Dan het sprookje van herten die door de dreiging van de wolf niet op één plek blijven grazen; dit lijkt plausibel, doch is het niet. Juist als ze overal de jonge planten verorberen is de schade het grootst.

Tot slot de bewering dat te grote kuddes door wolven worden uitgedund zodat er geen afschot meer nodig is. Het is ondenkbaar dat doodbijten fijner is voor een dier dan een kogel, waarbij ook wolven de zwakste dieren selecteren. Zodra er alleen sterke dieren overblijven, stopt het ‘uitdunnen’ en gaan wolven zich op andere prooien richten. Natuur en milieu zijn in ons land meer omgeven door emotie dan door gezond verstand.

L.J.J. Dorrestijn