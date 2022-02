Drie strategische missers van een zorgeloos Europa

Premium Buitenland

Poetin heeft met de Donbas een leeggelopen schroothoop in handen

Met de erkenning van de ’Volksrepublieken’ van Donetsk en Loegansk heeft de Russische president Vladimir Poetin op papier gezet waar in de praktijk al jaren sprake van was: de separatisten in Oost-Oekraïne zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van Rusland. Juist daarom lijkt het onwaarschijnlijk da...