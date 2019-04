Brief 1 ’Eenden voeren klimaatprobleem’

Dat stellen onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarmee dreigt eendjes voeren in hetzelfde beklaagdenbankje van ’klimaataanvallers’ als vlees eten, uitgebreid douchen en vliegen terecht te komen

Een verbod op voeren gaat mij te ver en wat is er mis als we de broodkruimels op het gras gooien? In Amsterdam kan eendjes voeren sinds vorig jaar al uitdraaien op een dure grap. In delen van de stad geldt een boete van 70 euro op voeren, omdat de gratis bammetjes ook ongedierte als ratten kan aantrekken.

En Amsterdam is toch de groenste gemeente, waar we terugkijken op een uitlating van een wethouder uit het verleden waar de meeste ratten wonen, en waar voor de zoveelste keer het plezier van ouderen wordt ondernomen.

Jan Wallenburg, Best

