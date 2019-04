’Voor wie geldt Artikel 23?’

Velen hebben geen idee van hoe dit artikel jaren geleden tot stand is gekomen. Volgens mij is dit artikel namelijk oorspronkelijk bedoeld voor Nederlanders (protestanten, hervormden, katholieken etc.) die hier hun geloof wilden belijden en zeker niet voor die moslims die het vernietigen van alle andere godsdiensten in hun beginselen hebben staan.

Eventueel moet het artikel aangepast worden omdat het gevoelig is voor misbruik, zoals dit nu reeds blijkt door scholen die de wetten ondermijnen en mensen zodanig opzetten tegen onze verworven vrijheid.

H.J. Schlepers, Coevorden