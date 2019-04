’VVD-geluid nauwelijks nog te horen’

Na de verkiezingen van 2010 verwoordde Mark Rutte tijdens het afleggen van de regeringsverklaring over zijn VVD-CDA kabinet met gedoogsteun van de PVV op belangrijke punten grotendeels de mening van de VVD stemmers.

Het VVD-geluid was duidelijk hoorbaar, met uitspraken van Rutte over o.a. het stellen en handhaven van grenzen, het tegengaan van betutteling en medewerking aan vergunningverlening voor nieuwe kerncentrales.

Het huidige VVD-beleid is daar inmiddels ver van afgedwaald. Niet gehinderd door de wens van de meeste kiezers voor een rechts beleid, werd gekozen voor een coalitie over links, waardoor een regeerakkoord werd gesloten waarin grenzen worden opgerekt en al helemaal niet worden gehandhaafd (immigratiebeleid), de betutteling menig Nederlander de keel uitkomt, en kernenergie al bij voorbaat wordt uitgesloten als optie bij klimaatoverleg tussen partijen die ons met torenhoge kosten willen opzadelen. Hoezo Volkspartij? Welke Vrijheid meent de VVD nog te vertegenwoordigen? En gezien het negeren van de voorkeur van de kiezer hoeven we ons over Democratie helemaal geen illusies meer te maken.

M. van Zeist, Apeldoorn