Maar eendjes niet meer voeren of van het gas af, dat kan de Nederlander die niet door het klimaatvirus is getroffen niet goed volgen.

We zijn een van de kleinere landen op aarde, maar we moeten wel voorop lopen in deze hype. Als de klimaatgoeroes er nu eens voor zorgden dat er aan de maandelijkse verhuizing van het Europarlement, en aan de overbevolking iets gedaan werd, dan komen ze tenminste wat geloofwaardiger over. Maar dat gerommel in de marge zet geen zoden aan de dijk.

Gé v.d. Berg,

Leiderdorp