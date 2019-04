Uitslag stelling: Alle haatpredikers weren

De overgrote meerderheid vindt het schokkend wat Steven Anderson allemaal verkondigt. Zo verdedigt hij onder meer de executie van homoseksuelen en verheerlijkt hij de aanslag in 2016 op een homonachtclub in Orlando waarbij 49 mensen omkwamen. „Hij heeft het over het doden van mensen. Hoe ziek kun je zijn?”, reageert iemand. Anderson ontkent tevens dat de Holocaust heeft plaatsgevonden.

Politieke partijen, belangenorganisatie COC en het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) willen dat Anderson de toegang tot Nederland wordt ontzegd, maar dat is nog niet zo eenvoudig omdat de Amerikaan geen visum nodig heeft om ons land binnen te komen.

De meerderheid van de respondenten zou ook willen dat de Amerikaanse haatprediker niet wordt toegelaten en tot ongewenst vreemdeling wordt verklaard. „Het woord zegt het al: haatprediker. Waarom zouden we individuen die haat komen verspreiden binnenlaten in ons land?”, schrijft iemand.

Een respondent zegt: „Wanneer de wet niet toelaat dat Anderson geweigerd wordt, dan moet er zo snel mogelijk een wetswijziging komen voor dit soort lieden.” En dit moet dan voor álle haatpredikers gelden, ’of ze nou christen zijn of moslim’, klinkt het.

De meesten vinden het pleidooi van VVD en CDA voor een zwarte lijst met haatpredikers voor alle EU-landen, zodat deze personen kunnen worden geweerd, een goed idee. Hoewel een enkeling daar een kanttekening bij plaatst: „Wie bepaalt dan wie daar op moeten staan? Ik heb daar vast een andere mening over dan andere mensen.”

Anderson wil op 23 mei in Amsterdam komen preken en ’zieltjes komen winnen’. Een minderheid vindt dat hij wel mag komen, maar dat hij zijn gedachtegoed dan niet mag uitdragen. „En als hij tot geweld oproept, zet je hem op het eerste het beste vliegtuig.”

Zeventien procent is er geen voorstander van om grenzen te stellen aan de vrijheid van meningsuiting. „Je kunt het er mee eens zijn of oneens zijn en dat is je eigen afweging”, zegt er een. Een ander: „Wat mij betreft moeten we de vrijheid van meningsuiting slechts beperken bij een expliciete oproep tot geweld. Ik weet liever wat iemand vindt, denkt en beweegt dan dat het in het geheim blijft. Een verbod zorgt er niet voor dat de gedachte niet meer bestaat.”

Weer een ander: „Door mensen de mond te snoeren of te weigeren haal je het abjecte gedachtegoed niet weg. Door voorlichting en informatie kun je de effecten wel beperken en een goede richting geven.”

Een op de vijf vindt de commotie rond Anderson een beetje overdreven omdat de aanhang van de Amerikaan in Nederland marginaal is. „Je moet deze gek gewoon negeren. Hij heeft nu meer aandacht gekregen dan zonder al die ophef”, stelt iemand. Een andere respondent: „Wat minder media aandacht en niemand heeft door dat hij is geweest. Het is selectieve verontwaardiging uit linkse hoek want waar zijn ze als het over moslim haatpredikers gaat? Was er niet een prediker die homo’s uit een toren wilde gooien?”