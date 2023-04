’Zuivere speeltijd invoeren’

Feit blijft dat dergelijke uitwassen hun aanleiding vinden in het gedrag van spelers; traineren, treiteren en vertragen. Altijd ter verdediging van een voorsprong of om penalty of vrije trap te versieren. Zuid-Europeanen hebben het uitgevonden en in deze halve finale toonde ‘Theater Tadic’ diverse staaltjes van deze onsportieve discipline. Waarna Feyenoords aanvoerder Orkun Kökçü zijn emoties niet onder controle had. Wanneer komen de conservatieve voetbalbestuurders eindelijk tot inzicht en voeren zij – gelijk (ijs)hockey – zuivere speeltijd in. Niet langer getraineer, eindeloos tijdrekken, gesimuleerde blessures en volstrekt zinloze wissels in de laatste speelminuten. Speeltijd blijft speeltijd.

Harry Betist, Gouda