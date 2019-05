Machtsstrijd bij Forum tussen Otten en Baudet is onheilspellend

We kregen argwaan, even over zessen op woensdagavond. Thierry Baudet meldde dat het partijbestuur Henk Otten had verzocht om ’eervol terug te treden als medewerker van de Tweede Kamerfractie’. Vreemd, want zat Otten niet zelf in het partijbestuur? Baudet wenste hem ’alle succes in zijn nieuwe rol als beoogd Eerste Kamerlid!’ Dat leek weer iets van goede harmonie te suggereren.