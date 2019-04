Ombudsman: Een nulletje minder

Maar op de luchthaven in Gambia komt hij erachter dat op het visum staat dat deze maar negen dagen geldig is.

Hij kan zijn ogen niet geloven: Ze hebben bij de ambassade een nulletje te weinig getypt!

De douane van Gambia op het vliegveld wil Adama in eerste instantie niet laten vertrekken naar Nederland. Omdat er dus een fout in het visum staat. Het reisbureau schiet te hulp en Adama stapt toch in het vliegtuig. Hij hoopt dat de fout hier in Nederland hersteld kan worden. Maar dit blijkt een enorm gedoe te zijn.

Zodra Adama in Nederland aankomt, neemt Sofie contact op met de Nederlandse ambassade in Dakar. Die is niet bereikbaar. Dan belt ze met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Een medewerker vertelt haar dat de IND niets voor haar kan betekenen en verwijst haar door naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nederlandse ambassades vallen namelijk onder dit ministerie.

Bij Buitenlandse Zaken zeggen ze dat Adama bij vertrek goed had moeten kijken of zijn visum in orde was. Dit is te gek voor woorden: de instantie die een fout van hun eigen instantie eigenlijk zou moeten corrigeren, komt niet in actie. En zegt dat het de schuld van Adama zelf is!

Nu heeft Adama een groot probleem. Als de fout niet binnen die negen dagen hersteld is, moet hij terug naar Gambia. Om het daar opnieuw te regelen. Dat kost veel geld en is zonde van de tijd.

Als hij langer dan de negen dagen blijft, kan hij een boete krijgen. Ook kan het moeilijker voor hem worden om in de toekomst een visum aan te vragen. Sofie neemt ten einde raad contact op met ons.

Medewerker Amine doet een spoedverzoek bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zodat ze daar snel naar de zaak kijken en tot een passende oplossing komen.

Net op tijd is het geregeld en komt het goed.

Adama hoeft niet terug te vliegen naar Gambia. Hij kan niet negen, maar negentig dagen genieten van zijn jaarlijkse verblijf in Nederland.

Een nul is officieel niks waard, maar voor Adama en Sofie betekent die nul nu even heel veel!

*Gefingeerde namen