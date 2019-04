Brief 1 ’Ook radicale imams het land uitzetten’

Tweede Kamerleden willen de christelijke prediker Steven Anderson uit Amerika weren omdat hij vindt dat homo's moeten branden en een aanslag op een homobar goed nieuws noemde. Walgelijk natuurlijk.

Nu hoor ik onder anderen VVD-Kamerlid mevrouw Yesilgöz zeggen dat dit soort mensen niet welkom zijn in Nederland. Maar weten de Kamerleden dan niet dat met name in de Randstad homo's als ze hand in hand lopen de kans lopen in elkaar geslagen te worden door met name mensen met een islamitische achtergrond?

Radicale imams die prediken dat homo's met het hoofd omlaag van de hoogste flat moeten worden gegooid, worden evenzo goed niet uitgezet. Is dat niet krom?

Geesje Visser, Kampen

