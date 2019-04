Brief 3 ’Waarom Anderson niet en Hitler wel?’

De extremistische christelijke prediker Steven Anderson uit de Amerikaanse staat Arizona moet niet worden toegelaten in Nederland. Dat stellen onder anderen Tweede Kamerleden, de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, homobelangenorganisatie COC en het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI).

Vraagje: waarom mag Anderson hier niet komen zeggen wat hij zeggen wil, maar mag Hitler dat wel, via zijn boek Mijn Strijd, dat in elke boekhandel verkrijgbaar is?

David Vesters

