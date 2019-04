’Kiezers teleurgesteld in Forum’

De machtsstrijd bij Forum voor Democratie is uitgelopen op een ordinair straatgevecht waarvan het einde nog niet in zicht is (Tel. 26/4).

Wat niemand had verwacht gebeurt toch weer, de partij die eigenlijk alleen maar succes kende is vervallen tot een bestuurlijke puinhoop met alle gevolgen van dien.

Bijzonder jammer dat er voor de zoveelste maal kiezers die veel vertrouwen hadden in deze nieuwe club weer teleurgesteld zijn. De rest van de politici, die met z’n allen in zak en as zaten kunnen weer opgelucht adem halen. De gevestigde orde kan zijn of haar weg vervolgen, probleem lost zich vanzelf op.

Peter Borst, Beverwijk