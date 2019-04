Ook bewindslieden ’klimaatfout’

Inktvlekje Nederland op de wereldkaart moet zo nodig voorop lopen met klimaatmaatregelen. Maar nu las ik dat premier Rutte in zijn dikke BMW 7-serie op werkbezoek was in Zeeland. En nee, dat is geen elektrische auto. En die hybride waarin hij zich laat vervoeren? Die is geschikt voor in de stad, maar op langere afstanden en de snelweg is ook onze premier een grote vervuiler.

Hoekstra, Ollongren, Van Engelshoven, Bijleveld en Blok rijden in een Audi A8. Nog zo'n ’milieuvriendelijk' model. Maar ook de kleinere Audi A6 die nog steeds fors aan de maat is, vindt gretig aftrek onder de bewindslieden.

De Europese Commissie- en Parlementsleden doen ook geen stapje terug, zelfs niet na ondertekening van het klimaatakkoord. Zo reizen ze nog steeds heen en weer tussen Brussel en Straatsburg. Is het niet met een dikke auto dan wel met het vliegtuig. Zo blazen alle EU-parlementsleden haast meer CO2 de lucht in dan heel Nederland.

Met de gebouwen van de EU en onze eigen regering is het al niet veel beter. Slechte isolatie, geen warmtepompen. De led -verlichting is op prijs aanbesteed waardoor waarschijnlijk is gekozen voor Chinese makelij. Dat de besparingen en de kwaliteit minder is dan een goed Europese product zal ze een zorg zijn.

Gaat het niet eens tijd worden dat de politici in gaan zien dat ze zelf grotere vervuilers zijn dan de gemiddelde burger?

Peter de Quaack, Vlissingen