’Boomfeest is voor niks geweest...’

Geleerd werd dat bomen zorgen voor zuurstof en de opname van CO2 en fijnstof. Dat gebeurde via lespakketten met als hoogtepunt het planten van bomen vlakbij school of in een natuurgebied.

Nu worden onder het mom van natuurverrijking door Staatsbosbeheer massaal bomen gekapt. Ga dat maar eens uitleggen aan die kinderen van toen.

Tot mijn grote verbazing hoor ik ook geen enkele natuurorganisatie of politieke partij protesteren. Dat doen ze wel tegen bomenkap in Azië en Zuid-Amerika. Onbegrijpelijk!

H. Los