Nu Buma, fractieleider van het CDA, waarschijnlijk burgemeester van Leeuwarden wordt, Mark Rutte een topfunctie in Europa krijgt, Klaas Dijkhoff een goede opvolger van Rutte is, de twee jonge CDA-ministers Buma kunnen doen vergeten, Baudet, ondanks alle recente perikelen, bij de laatste verkiezingen veel indruk heeft gemaakt en daardoor een nieuwe dimensie in de politiek heeft gebracht, zal Nederland in de komende jaren een nieuw politiek elan krijgen, hetgeen uiteindelijk alleen maar positieve effecten zal hebben. Tenslotte bepaalt altijd de kiezer of die het er wel of niet mee eens is.

Otto C. Tempelaars, Heemstede