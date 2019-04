Uitslag Stelling: Traditie om te koesteren

Koningsdag is uniek. Dit feest moeten we in ere houden, klinkt het onder de voorstanders. Zelfs een respondent ’die ook erg veel kritiekpunten op het koningshuis heeft’ kan niet ontkennen dat het een leuk feest is.

Voor sommigen verloopt de dag iedere keer volgens een bepaald ritueel: „Koningsdag begint bij ons traditioneel met het uithangen van de driekleur. Daarna gaan we aan de oranje tompouces en daarna drinken we een oranjebitter. Vervolgens kijken we naar de koninklijke familie op tv. Elk jaar weer opnieuw.”

Dit jaar doet de koninklijke familie Amersfoort aan. Een op de drie stellingdeelnemers zit voor de buis of gaat naar Amersfoort in de hoop een glimp van ze te kunnen zien ’en gezellig te feesten in de stad’.

De meesten zijn te spreken over de manier waarop koning Willem-Alexander met zijn familie Koningsdag invult, met ieder jaar een bezoek aan een andere Nederlandse gemeente. „Heel goed dat ze zich zo laten zien, het brengt het koningshuis dichter bij de mensen.” Maar er zijn er ook genoeg die de stadsbezoeken oubollig vinden. „Het kost de burgers goud geld en het is steeds hetzelfde.” Een ander heeft moeite met ’die clowneske vertoningen als ze mee moeten doen aan allerlei domme spelletjes’.

Al met al vindt de meerderheid dat Willem-Alexander en Máxima het goed doen als koning en koningin. „Je kunt je geen beter visitekaartje voorstellen dan ons koningshuis”, vindt er een. Een ander: „Het beste marketingproduct wat er bestaat en we hebben de mooiste koningin van heel de wereld.”

Uit recent onderzoek blijkt dat het koningshuis vooral onder jongeren aan populariteit inboet. Dat verbaast de meesten niet. „De toelage voor Amalia vind ik ook buitensporig hoog en dan nog al die extreme verbouwingen, daar kweek je geen populariteit mee”, zegt een respondent.

Er zijn er meer die moeite hebben met de koninklijke begroting, maar desondanks wel van het feest houden. „Natuurlijk mag het koningshuis gekort worden op hun toelages en wordt het tijd dat ze ook eindelijk belasting gaan betalen, maar in de tussentijd... prachtige traditie.”

Een op de drie vindt Koningsdag maar niets. Te commercieel geworden, vinden sommigen. „Het is niet meer als vroeger voor de kinderen. Mensen vechten om een plek en verkopen producten uit de winkel. Niet leuk meer.” Anderen vinden het ’uit de tijd’ of ’één grote poppenkast’. Wat de laatsten betreft mag het koningshuis worden afgeschaft. Maar voorstanders brengen daar tegenin dat ’een president minstens net zoveel kost en voor veel meer onrust zorgt’.

Meerdere respondenten hadden liever gehad dat Koningsdag op dezelfde dag gevierd zou worden als Koninginnedag destijds, op 30 april. „Vaak beter weer”, beweert iemand. De verwachting voor vandaag is in ieder geval niet zo best. Een op de vijf laat het van het weer afhangen of hij of zij de straat op gaat, een kwart laat zich nergens door tegenhouden. „Koningsdag is het leukste feest van het jaar. Wij tellen al vanaf januari af naar deze dag om het in Amsterdam te gaan vieren. Fantastisch!”