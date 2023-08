Uitslag Stelling: Onduidelijkheid over PMD

PMD - wat staat voor Plastic, Metaal en Drankkartons - wordt in de meeste gemeenten gescheiden ingezameld. „Zolang dit niet landelijk is geregeld en voor burgers niet duidelijk is wat wel en niet bij PMD mag, gaat het nooit werken”, reageert een respondent. Een ander vindt dat er maar een beetje wordt aangerommeld bij gemeenten. „Afval scheiden is daardoor totaal zinloos.”

In sommige gevallen wordt 98 procent van dit zorgvuldig gescheiden afval toch nog verbrand. Daarover is een flinke meerderheid van de stemmers geschokt. Iemand schrijft: „Gemeenten die onder het mom van circulair inzamelen steeds maar meer afvalstoffenheffing vragen en ondertussen alles maar op één hoop gooien, vind ik een staaltje van onbetrouwbare overheid.”

Een meerderheid maakt zich wel zorgen over plastic afval. Partijen plastic afval worden afgekeurd omdat burgers het niet goed scheiden. Of ze doen afval als luiers in de voor plastic bestemde afvalzakken. Een respondent snapt het ook niet: „Waarom moet blik hier ook bij? Ze moeten het dan toch alsnog scheiden bij de afvalverwerking?”

De meeste stemmers denken dat gemeenten dit wel kunnen oplossen door bewoners beter voor te lichten. Een van de respondenten denkt dat het ligt aan gemeenten die inwoners laten betalen voor zakken restafval. „Je krijgt dan dat burgers vuil in de PMD-zakken doen, want die zijn gratis.” Een ander suggereert: „Misschien moet op de verpakking heel groot staan bij welke afval die hoort.”

Een beter systeem vinden de meesten het scheiden bij de afvalverwerking, zoals nu al gebeurt in grote steden als Amsterdam en Utrecht. Een voorstander: „Die PMD-zakken hangen de hele tijd aan die palen. Dat is vragen om zwerfafval.” Een andere stemmer pleit voor het controleren van de zakken en boetes opleggen. „Dan krijg je het er wel ingeramd.”

Een meerderheid van de respondenten gelooft dat niet alleen het plastic afval, maar ook het gft-afval vaak niet op de juiste plek terechtkomt. Moeite met afval scheiden heeft een flinke meerderheid van de respondenten niet. Een stemmer geeft toe dat hij het wel lastig vindt. „Er zijn zoveel regeltjes voor waarom iets nou bij plastic en wanneer het nou bij papier moet.”

Al het afval zou eigenlijk in een kringloop terecht moeten komen, de zogeheten circulaire economie. Een krappe meerderheid ziet dat niet gebeuren. ,,Als circulair betekent dat je afval importeert om stroom op te wekken zoals in Amsterdam, dan geloof ik er niet zo in.”

Wel is meer dan driekwart voorstander van het gebruik van minder plastic in verpakkingsmateriaal. „Pak het aan bij de fabrikanten, dat is minder werk voor de burgers”, zegt iemand. Verder doet een meerderheid zijn best om minder plastic te gebruiken. Een stemmer zou wel willen, maar: „Doe maar eens een rondje boodschappen en kijk hoe alles is verpakt. Dat zou minder kunnen.” Een ander vindt dat producenten zouden moeten betalen voor het verwerken van plastic. „En dat niet doorberekenen aan de klant.”