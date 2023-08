’Poetin meedogenloos’

De Russische president Poetin heeft tijdens een interview ooit opgebiecht wat volgens hem écht niet door de beugel kan: hoogverraad! Dus is het waarschijnlijk dat hij opdracht heeft gegeven om Wagner-baas Prigozjin na een overleg in Moskou uit zijn vliegtuig te schieten. Prigozjin was destijds op weg naar Moskou om Poetin de les te lezen, maar keerde terug.

Hij heeft zich verkeken op de macht en meedogenloosheid van Poetin.

Bas Overmars, Amsterdam