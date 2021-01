’Leger heeft genoeg faciliteiten’

Nu worden coronavaccins rondgebracht in busjes onder begeleiding van de politie. Maar het leger heeft veel meer faciliteiten in huis om dit goed te vervoeren. Denk bijvoorbeeld aan vrachtwagens, maar ook chauffeurs en beveiliging. Bij nieuwe rellen moet het leger worden ingezet dan kan onze politie weer z’n eigen taken doen. Trouwens bij het leger hebben ze een uitstekende medische dienst, dus ook prikkers. En die hadden allang ingezet kunnen worden. Want ons leger staat altijd paraat.

Gert Bosch, Leerdam